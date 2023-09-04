«مستثمرو السياحة»: «العلمين» أصبحت قبلة العرب والأوروبيين خلال الصيف الجاري

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر خلال الصيف الحالي كانت جيدة للغاية، وأعلى من الموسم الماضي بنسبة لا تقل عن 30%، موضحا أن «العلمين» تصدرت المدن السياحية من حيث نسب الإشغال الفندقي، حيث لم يقل عن 95%، يليها من القاهرة والغردقة وشرم الشيخ.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن مدينة العلمين ظلت طوال السنوات العشر الأخيرة، مقصور زيارتها على بعض المصريين فضلا عن بعض الأجانب الذين يزورون مقابر العلمين، منوها بأن المدينة باتت خلال فصل الصيف، قبلة للسياح العرب والمصريين وأيضا الأوروبيين.

«العلمين» واحدة من أهم المدن السياحية بالشرق الأوسط

وتابع: «العلمين أضحت حاليا واحدة من أهم المدن السياحية ليس فقط في مصر بل بمنطقة الشرق الأوسط»، موضحا أنه مع وجود فوارق كبيرة في أعداد الغرف الفندقية لصالح كل من الغردقة وشرم الشيخ والقاهرة، إلا أن ما حققته العلمين سياحيا هذا العام أشبه بالإعجاز.

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى أن هناك العديد من الأسباب التي أدت لتفوق العلمين سياحيا، يأتي على رأسها التطور السريع الذي حدث للمدينة خلال الفترة الماضية من خلال المشروعات التي قامت بها الدولة سواء في البنية التحتية أو المشروعات السياحية والسكنية والتعليمية، ما جعل من المدينة مزار سياحي متكامل، يسهل الوصول إليه لوجود مطار العلمين بها فضلا عن جودة الطرق البرية وقربها من العاصمة المصرية القاهرة، فضلا عن مهرجان العلمين.