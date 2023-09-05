«مستثمرو السياحة»: ضرورة عودة الرحلات بين «العلمين» ودول البحر المتوسط

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن مدينة العلمين قادرة على جذب آلاف السياح خلال الشتاء المقبل، لاسيما من هواة السياحة الشاطئية والترفيهية من السياح الأوربيين، إذ تصل درجات الحرارة بها خلال الشتاء إلى صفر، وشواطئها تكون شبه جليدية، في الوقت الذي تتمتع به مدينة العلمين بجو متميز يصلح لنزول البحر وممارسة الألعاب البحرية.

الجامعات التعليمية والسياحة العربية

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن وجود جامعات تعليمية في مدينة العلمين يدرس بها الطلاب العرب يجعل المدينة قادرة على جذب أعداد جيدة من السياح العرب خلال الشتاء، ولاسيما من عائلات هؤلاء الطلاب.

عودة الرحلات البحرية مع حوض دول البحر المتوسط

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة إلى ضرورة العمل على عودة الرحلات البحرية بين مدينة العلمين الجديدة والدول الواقعة على حوض البحر المتوسط طوال العام، موضحا أن تلك الرحلات ستجد رواجا تسويقيا كبيرا، ولاسيما خلال الشتاء حيث سيكون سفر الأوربيين للعلمين أقل تكلفة، مشيرا إلى أنه يمكن أيضا جعل مدينة العلمين مركزا تجاريا حرا للدول المطلة على البحر المتوسط.