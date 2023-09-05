جامعات بقوانين خاصة أمام في تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة

تستعد وزارة التعليم العالي لفتح باب التنسيق للقبول بالجامعات أمام الطلاب الناجحين في الثانوية العامة دور ثان، مطالبة الطلاب بالإلمام بالجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة من الوزارة وعدم الوقوع في فخ الكيانات الوهمية، خاصة أنها هناك جامعات بقوانين خاصة يمكن اختيارها في المرحلة الثالثة للتنسيق.

- جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

6 جامعات باتفاقيات دولية

1. الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

2. الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

3. الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية (GIU).

4. جامعة اسلسكا.

5. جامعة برلين الألمانية بالجونة.

6. جامعة سنجور.

جامعات باتفاقيات إطارية

1. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

2. الجامعة العربية المفتوحة.

أفرع الجامعات الأجنبية وفقًا قانون 162 لسنة 2018

1. مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد وفرع جامعة رايرسون.

2. مؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية وفرع جامعة نوفا البرتغالية.

3. مؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية.

4. مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر التي تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير).

الجامعات التكنولوجية

1. جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

2. جامعة الدلتا التكنولوجية.

3. جامعة بني سويف التكنولوجية.

4. جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

5. جامعة برج العرب التكنولوجية.

6. جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية.

7. جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية.

8. جامعة سمنود التكنولوجية.

9. جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

10. جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط).