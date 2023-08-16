قائمة الجامعات الأجنبية والتكنولوجية المعتمدة.. منها «مصر التكنولوجية»

تيسيرًا على الطلاب ولإرشادهم لاختيار الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر بعيدًا عن التعرض لخداع الكيانات الوهمية، كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن قائمة الجامعات الأجنبية والتكنولوجية المعتمدة في مصر والتي تمنح شهادات من المجلس الأعلى للجامعات.

وتمّ إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية وفقًا لقانون 162 لسنة 2018 والصادر بشأنها قرارات جمهورية، ونعرض أبرز تلك الجامعات فيما يلي، وفقًا لما ذكرته وزارة التعليم العالي في بيان لها تمّ نشره عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

الجامعات الأجنبية المعتمدة في مصر

1- مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد وفرع جامعة رايرسون.

2- مؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية وفرع جامعة نوفا البرتغالية.

3- مؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية.

4- مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر والتي تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير).

الجامعات التكنولوجية

وهي جامعات تم إنشاؤها وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019، وتضم 10 جامعات تكنولوجية على النحو التالي:

1- جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

2- جامعة الدلتا التكنولوجية.

3- جامعة بني سويف التكنولوجية.

4- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

5- جامعة برج العرب التكنولوجية.

6- جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية.

7- جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية.

8- جامعة سمنود التكنولوجية.

9- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

10- جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط).