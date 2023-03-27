وزير التعليم يشهد توقيع اتفاقيات لإنشاء 5 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومارجريت سانشو القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، حفل توقيع خمس اتفاقيات تفاهم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاء القطاع الخاص؛ وذلك لإنشاء خمس مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية في 4 محافظات: الجيزة، القليوبية، المنوفية، وقنا.

وحضر الحفل الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، وعدد من قيادات شركات القطاع الخاص.

مشروع قوى عاملة مصر المُمول من الوكالة الأمريكية

ويعد إنشاء وتنفيذ المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية الدولية أحد مكونات مشروع قوى عاملة مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويتماشى نموذج المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مع مساعي مصر لتطوير وتحسين جودة برامج ومؤسسات ونتائج التعليم والتدريب التقني والمهني كما تمثل هذه المدارس شراكة فريدة بين القطاعين العام والخاص.