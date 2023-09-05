محافظ القاهرة يشيد بتطور البنية التحتية في مدينة تشنجتشو الصينية

أشاد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتطور البنية التحتية في مدينة تشنجتشو الصينية، عاصمة مقاطعة هنان، ومستوى التخطيط العمراني والتطور الصناعي بها، معتبرا أنه يعد مؤشرًا واضحًا علي النمو الاقتصادي والاجتماعي فيها.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في فاعليات منتدى رؤساء البلديات الدولي حول السياحة والمدن المستدامة، المنعقد في مدينة تشنجتشو الصينية، أن الشعبين المصري والصيني تجمعهما حضارة قديمة وعلاقات راسخة ممتدة، مشيرًا إلى تشابه كبير بين مدينتي القاهرة وتشنجتشو اللتين تشهدان تطورا عمرانيا غير مسبوق في الفترة الأخيرة.

دور المنتدى في تنشيط السياحة

ووجه محافظ القاهرة الشكر لمنظمي المنتدى على دوره في تنشيط السياحة، باعتباره منصة بالغة الأهمية لتبادل الرؤى والخبرات بين الدول المشاركة، بالإضافة لمناقشة التحديات التي تواجه تطوير المدن السياحية، واستكشاف قوى دافعة جديدة لاستدامة المدن.

وأضاف أن المدن السياحية والتراثية من عناصر جذب الاستثمار، ويمكن أن توفر مصادر جديدة للدخل، وتولد فرصًا للعمل، بما يسهم في التغلب على التحديات الاقتصادية.

تطوير العلاقات المصرية- الصينية

وأعرب عبد العال عن تطلعه لمزيد من التعاون على المستوى العام بين مصر والصين، وعلى المستوى الخاص بين القاهرة وتشنجتشو في جميع المجالات، خاصة التخطيط العمراني والتطور الصناعي، مؤكدا أن السنوات المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون المشترك في جميع المجالات بين البلدين، خاصة المجالات الثقافية والسياحية.