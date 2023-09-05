مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني يقدم روشتة للخروج من أزمة التضخم 

قال الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي، إنه لا بد من العمل على الخروج من أزمة التضخم، عبر عدة عوامل مقترحة، أولها كيفية إصلاح السياسة النقدية من خلال منظومة سعر صرف مختلفة عن السابق، بأن يكون هناك مرونة في حركة الصرف، وذلك فى إطار بعينه نديره في المسار الصحيح.

العمل على السياسة المالية

واقترح مقرر المحور الاقتصادي ضرورة العمل على السياسة المالية من خلال تفعيل مبدأ شمولية الموازنة، فكلما كان هناك صناديق خارج الموازنة، كلما شكل ذلك عبء كبير على وزارة المالية لأنها هى المالك لأصول الشعب، وكل ما هو خارج الموازنة لابد على الفور أن يضاف إلى الموازنة العامة.

توفر المنافسة

وأشار إلى أن وجود الاحتكار سواء بحكم التكنولوجيا أو السياسات التي تضعها الحكومة، فلابد من توفر المنافسة التي تتعلق بحرية غزو الأسواق والأنشطة المختلفة، التي بمقدورها تعزز المنافسة يليها تفعيل وتنشيط أجهزة الدولة مثل حماية المستهلك والرقابة على الأسواق.