إنقاذ طفل تشبث طوال الليل بشجرة هربا من الفيضانات في إسبانيا

أنقذت السلطات الإسبانية، اليوم الثلاثاء طفلا يبلغ من العمر 10 سنوات بالقرب من مدريد بعد أن أمضى الليل متشبثًا بشجرة هربًا من الفيضانات الشديدة التي ضربت إسبانيا بسبب العاصفة دانا بأمطار غزيرة في الأيام الأخيرة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

نجا طفل بأعجوبة جراء فيضانات إسبانيا

اختفى الصبي مع والدته وأبيه وشقيقته عندما سقطت سيارتهم في نهر ألبيرش في بلدة ألديا ديل فريسنو، في منطقة مدريد بإسبانيا، الأحد الماضي، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإسبانية RTVE.

وبحسب السلطات، جرى العثور على الأم والأخت في ليلة الاحد وتم نقلهما إلى المستشفى، لكن الصبي كان مفقودًا حتى حوالي الساعة الثامنة صباح يوم الاثنين، عندما عثر عليه حارس ملكية خاصة، حسبما ذكرت RTVE. ولا تزال عمليات البحث مستمرة عن والد الصبي.

أكد إيميليانو جارسيا بيج، رئيس منطقة كاستيا لامانشا، اليوم الثلاثاء، أن الأمطار الغزيرة في إسبانيا أودت بحياة ثلاثة أشخاص على الأقل في مقاطعة توليدو عقب فيضانات شديدة في المنطقة.

فيضانات إسبانيا

ووصف جارسيا بيج، يوم الأحد، تأثير العاصفة بأنه «قوي للغاية وعدائي»، حيث تسببت العاصفة في انقلاب السيارات وتدمير الممتلكات والمنازل.

وتأتي العاصفة بعد صيف من الطقس القاسي في إسبانيا، التي عانت من موجات حارة شديدة وحرائق غابات مدمرة، إذ قال العلماء أن الطقس المتطرف سوف يصبح أكثر شدة وأكثر تواترا مع تسارع أزمة المناخ التي يسببها الإنسان.

تراجعت حدة هطول الأمطار الغزيرة في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، حيث قامت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في البلاد (AEMET) بتخفيض مستوى التنبيهات للمنطقة من الأحمر إلى الأصفر.