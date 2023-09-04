الحالة المرورية على طرق ومحاور القاهرة الكبرى اليوم.. سيولة في حركة السيارات

استعرضت لمياء حمدان، مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، الحركة المرورية صباح اليوم الاثنين، على كافة الطرق والمحاور الرئيسية، موضحة أن هناك انتظامًا في الحركة المرورية في نفق الأزهر وسط سيولة في حركة السيارات في الاتجاهين.

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري

وتظهر كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري بالتحديد في منطقة السلام داخل النفق من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، ونفس الأمر للمتجه من المنيب للأتوستراد والتجمع، بالإضافة لوجود بعض الكثافات في الاتجاه العكسي القادم من المعادي إلى الجيزة، كما ظهرت كثافات مرورية للقادم من مناطق التجمع الخامس إلى البساتين وزهراء المعادي.

سيولة مرورية في ميدان مصطفي محمود

وفي محافظة الجيزة، ظهرت سيولة مرورية في ميدان مصطفي محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، أما بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة من نزلة كوبري فيصل وحتى شارع التحرير فقد ظهرت كثافات مرورية نسبية، بالإضافة إلى ظهور كثافات أعلى كوبري الجامعة.

كما ظهرت كثافات مرورية على محور صفط بترتفع الكثافات قبل إشارة جامعة القاهرة للقادم من أكتوبر، بالإضافة إلى غلق الطريق الدائري أمام القادم الى منطقة المهندسين ووسط البلد، كما أن الحركة إجباري في نفق حازم حسن ومنه للمحور، بالإضافة لغلق بعض الأجزاء عند مسجد الشرطة والتي تسببت في بعض الكثافات.