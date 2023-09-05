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«الصحة»: القضية السكانية مهمة تحتاج إلى تضافر كل الجهود

كتب:

حسن سمير
06:43 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة

الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي يدل على مدى أهمية الدولة المصرية بقضية الزيادة السكنية، وأنها قضية وطن يحتاج إلى حياة كريمة لمواطنيه، لتحقيق حياة آمنة «حياة صحية، حياة تعليمية»، وكل ذلك لا يحدث إلا من خلال ضبط النمو السكاني.

   

القضية السكانية مهمة تحتاج إلى تضافر كل الجهود

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات عبر فضائية «إكستر نيوز»، أن ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي عن القضية السكانية، أنها قضية مهمة تحتاج إلى تضافر كل الجهود، فهي ليست قضية الحكومة والمجتمع المدني، بل قضية وعي، تعتمد على تحصيل الخصائص السكانية، مشيرا إلى أنه «كان هناك توجيهات واضحة أن يكون للمجلس القومي والسكان دور واضحًا في الفترة المقبلة».

تحقيق الاستحقاقات للمواطن المصري

وتابع: «المؤتمر تحدث عن المشكلة السكانية من الواقعة المحلي، والعالم بأكمله لتأثير العالم بالزيادة السكانية غير المنضبط،» مؤكدا أنه يمكن الاستفادة، بالاضافة إلى ما جرى مناقشته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاستراتيجية الوطنية هي نتاج عمل الخبراء المصريين والمنظمات الأممية، وكذلك تجارب الدول التي تتشابها مع الدولة المصرية في ملف الموروث الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى أن مبادرات الصحة الإنجابية واحدة من الآليات التنفيذية الاستراتيجية الوطنية للسكان، التي تعتمد على تحقيق الاستحقاقات للمواطن المصري.

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