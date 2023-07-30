رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: العاصمة الإدارية تحتاج إلى تنظيم قانوني مختلف

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن العاصمة في أي بلد يكون لها وضع خاص، وتنقل الدولة مؤسساتها في جميع المحافظات عدا التي لها طبيعة قومية فنجد أن لكل الوزارات مديريات في مختلف المحافظات.

وأكد «فوزي» خلال كلمته بلجنة المحليات في الحوار الوطني، أن العاصمة تحتاج إلى تنظيم قانوني مختلف، وذلك لاختلافها عن باقي المدن، مضيفا: «هل محافظ القاهرة يعامل زيه زي باقي المحافظين من حيث الأعباء المالية والإدارية التي تلقى على كاهله وغيرها؟».

الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف: «نحن على مشارف الانتقال لعاصمة إدارية جديدة، متسائلا هل عندما سيكون هناك عاصمة سياحية أو تجارية سيكون هناك ترابط جغرافي بينهم أم لا؟ وخاصة أن الدستور حدد تواجد بعض مقرات الحكم في القاهرة وهو ما يحتاج للمناقشة»، موضحا الفرق بين العلاقة السياسية والإدارية بين القاهرة وكونها مكانا جغرافيا، وهل بالفعل نحتاج لتنظيم قانوني خاص أم لا؟

فرحات: ندعم اختيار المحافظ بالتعيين

وفي المقابل، قال الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر ومحافظ القليوبية والإسكندرية السابق، إن رؤية الحزب هي أن يتم تعيين المحافظ نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى طريقة اختيار القيادات التنفيذية الممثلة في السكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية والمدن والأحياء وهذه حسمت بقانون الخدمة المدنية ونتحدث اليوم عن آلية اختيارها والجميع يتفق على أهمية وجود أكاديمية لتدريب الكوادر المحلية وهذه يلتحق بها من يرغب في الالتحاق بالوظائف المحلية ويحصل على شهادة ويصبح مؤهلا لاختياره ضمن الوظائف التنفيذية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر المحلية بشكل جيد في تلك الأكاديمية للحصول على دورات وتدريب عملي لتعينهم في الوظائف المختلفة.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر خلال المشاركة في مناقشات لجنة المحليات بالحوار الوطني: «ناقشنا ملف الوحدات المحلية التنفيذية وهي المحافظة والمركز والمدينة والقرية هل يتم اختزالها في ثلاث مستويات أم تظل كما هي ورؤيتنا هي أن تظل كما هي لإفساح المجال للكوادر السياسية الشابة والمرأة والعمال والفلاحين للممارسة السياسية إذ أن المجالس المحلية معطلة منذ عام 2011 وبالتالي هناك شريحة لم تمارس العمل السياسي في المجلس المحلي».