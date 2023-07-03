«إكسترا نيوز»: قطاع الزراعة يشهد نهضة غير مسبوقة بعد ثورة 30 يونيو

عرضت إكسترا نيوز، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «نهضة غير مسبوقة في قطاع الزراعة بعد ثورة 30 يونيو وخلال 10 سنوات ماضية».

دعم غير محدود من القيادة السياسية

وقال التقرير: «تمكنت الدولة من تحقيق الأمن الغذائي وسط أزمات وتحديات متشابكة ومتلاحقة، وتم وضع قطاع الزراعة على رأس الأولويات وشهد دعم غير محدود من القيادة السياسية، وتحقيق نهضة زراعية غير مسبوقة بمشروعات عملاقة تم إنشاؤها أسهمت في تعزيز الأمن الغذائي».

الثروة الداجنة

وأشار التقرير إلى مشروعات الإنتاج الحيواني، ومنها مشروع إحياء البتلو، بتكلفة وصلت 7 مليارات و700 مليون جنيه لأكثر من 42 ألف مستفيد، بجانب الثروة الداجنة وتكلفة استثمارها وصل إلى 2 مليار جنيه، وتأثيرهما في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ومشروعات الثروة السمكية والتي بلغ إجمالي الإنتاج السنوي منها نحو 2 ملايين طن بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 85%.

تحقيق الأمن الغذائي

وأضاف التقرير: «تمويل المشروعات القومية واستصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 ملايين فدان بالفترة الماضية، وأهم هذه المشروعات، مشروع توشكى الخير بمساحة مليون فدان، والدلتا الجديدة بمساحة 2 ملايين و200 ألف فدان، وتنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 4056 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة مليون ونصف فدان بجانب مشروعات أخرى بالصعيد والوادي الجديد، ومشروع الـ100 ألف فدان صوب زراعية وتأثيره المباشر على توفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي لاستهدافه انتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية والحرص على سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك».