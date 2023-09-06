مَن يتولى إدارة دار رعاية أطفال مرضى السرطان بعد وفاة محمد الفايد؟

وجه آخر لرجل الأعمال المصري الراحل محمد الفايد، لا يعرفه عنه الكثيرون، حيث كان الفايد رجل خير من المقام الأول كما وصفه مصطفى رجب، رئيس بيت العائلة المصرية بلندن في تصريحات صحفية.

الراحل أنشأ دارا لرعاية مرضى السرطان باسم شقيقته صفية الفايد

محمد يسري الفايد، أحد أفراد عائلة فايد، كشف عن تفاصيل أخرى في شخصية الفايد، لافتًا إلى أن الراحل أنشأ دارا لرعاية مرضى السرطان باسم شقيقته صفية الفايد والتي كانت ترأسها وترعاها.

وكشف الفايد في تصريحات لـ«الوطن»، أن صفية الفايد شقيقة محمد الفايد ظلت ترعى الدار وتقدم لها كل أوجه الرعاية حتى وفاتها.

وأشار إلى أن علاقته ومحبته لشقيقته صفية وصلت لدرجة أنه أقام دارا باسمها لرعاية الأطفال مرضى السرطان، وهي دار «صفية الفايد» لرعاية مرضى السرطان بالإسكندرية، مؤكدًا أن أشقاء الراحل لم يحبوا الظهور الإعلامي وكانوا يركزون في أعمالهم، إلا أن شقيقته «صفية» هي التي كانت معروفة بسبب اهتمامها بالعمل العام.

صفية الفايد كانت تتولى رعاية الدار

وتحدث عصام حسين، مدير دار «صفية الفايد»، لرعاية مرضى السرطان أن الدار تقدم خدمات معنوية واجتماعية وغذائية بالمجان للأطفال مرضى السرطان في أثناء تلقيهم العلاج بمستشفيات الإسكندرية بجانب مساعدة أسرهم، لافتًا إلى أن الدار تقع بشارع شجرة الدر غربال في منطقة محرم بك.

وكشف عن علاقة آل الفايد بالدار لافتًا إلى أن الدار كانت ترعاها الرحلة صفية الفايد شقيقة رجل الأعمال، والتي وافتها المنية منذ 7 سنوات مشيرًا إلى أن ابناها علاء وعصام سالم، تولوا رعاية الدار خلفها لها، ويحرصان على زيارة الدار بشكل دوري ولتقديم الدعم اللازم لها، وذلك بدعم خالهم محمد الفايد».

وأكد أن الدار يوفر إقامة للأطفال المرضى لمساعدتهم في استمرارية العلاج وخاصة بعد الجراحات التي يخضعون لها، وهو ما يوفر على أسرهم معاناة السفر والانتقالات من المناطق النائية في القري والمراكز للوصول الي المستشفيات الحكومية بمدينة الإسكندرية لتلقي العلاج، والتي تشترط حضورهم مبكرا.