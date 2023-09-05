خبير اقتصادي: العنصر البشري من أهم الموارد

قال الدكتور محمد باغة الخبير الاقتصادي إن العنصر البشري من أهم الموارد إذا أحسن استخدامه بشكل فاعل مؤكدًا أن استخدامه يكون بوجود رؤية يتم تطبيقها عليه حتى يكون لدينا منظومة مميزة مشيرًا أنه لا بد من وجود جودة للعنصر البشري بأن يتعلموا حتى يستطيعوا الحفاظ على دولتهم ويكونوا منتجين.

العمل في القطاع الخاص ناجح

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن الجهاز الإداري للدولة كان من الممكن أن يكون أفضل من ذلك ولكن نجد ثقل لتحرك العنصر الإداري فيه مؤكدًا أن العمل في القطاع الخاص ناجح لأن فيه ضوابط وشروط معينة.

الدولة تحركت في مجال الصحة بشكل جيد

وأكد الخبير الاقتصادي أن هناك عدة محاور أمام الدولة ومنها مستويات الصحة والدولة تحركت فيه بشكل جيد وكذلك جودة التعليم ومعدلات الدخل وهي قضية جوهرية في ظل الأوضاع الاقتصادية العادية، مشيرًا إلى أنه لابد أن يكون هناك انضباط للدخل حتى لا يحدث مساحات شاسعة بين طبقات المجتمع.