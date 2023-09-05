رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خبير اقتصادي: العنصر البشري من أهم الموارد

كتب:

حسن سمير
09:30 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الاقتصاد - أرشيفية

الاقتصاد - أرشيفية

قال الدكتور محمد باغة الخبير الاقتصادي إن العنصر البشري من أهم الموارد إذا أحسن استخدامه بشكل فاعل مؤكدًا أن استخدامه يكون بوجود رؤية يتم تطبيقها عليه حتى يكون لدينا منظومة مميزة مشيرًا أنه لا بد من وجود جودة للعنصر البشري بأن يتعلموا حتى يستطيعوا الحفاظ على دولتهم ويكونوا منتجين.

العمل في القطاع الخاص ناجح

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن الجهاز الإداري للدولة كان من الممكن أن يكون أفضل من ذلك ولكن نجد ثقل لتحرك العنصر الإداري فيه مؤكدًا أن العمل في القطاع الخاص ناجح لأن فيه ضوابط وشروط معينة.

الدولة تحركت في مجال الصحة بشكل جيد

وأكد  الخبير الاقتصادي أن هناك عدة محاور أمام الدولة ومنها مستويات الصحة والدولة تحركت فيه بشكل جيد وكذلك جودة التعليم ومعدلات الدخل وهي قضية جوهرية في ظل الأوضاع الاقتصادية العادية، مشيرًا إلى أنه لابد أن يكون هناك انضباط للدخل حتى لا يحدث مساحات شاسعة بين طبقات المجتمع. 

اقرأ المزيد:

الخبير الاقتصادي هاني حافظ: انضمام مصر لـ«البريكس» يعكس قوة دورها المحوري والإقليمي (حوار)

وفد من «الصحة» و«الداخلية» يزور إسبانيا لتبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية

الرعاية الصحية تبحث التعاون مع «آبوت» العالمية في مجال الصحة الإلكترونية

«الصحة» تقدّم خدمات علاجية لـ10 ملايين مواطن في مجال طب الأسنان
بقلم حسن سمير