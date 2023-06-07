وفد من «الصحة» و«الداخلية» يزور إسبانيا لتبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية

شاركت وزارة الصحة والسكان، في تنظيم جولة دراسية لوفد من وزارتي الصحة والسكان والداخلية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز في دولة إسبانيا، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ROMENA.

تبادل الخبرات الاستراتيجية والتنفيذية في مجال تقديم الرعاية الصحية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الجولة تهدف إلى تبادل الخبرات الاستراتيجية والتنفيذية في مجال تقديم الرعاية الصحية داخل السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتميز بها دولة إسبانيا، خاصة في مجال علاج الإدمان، والصحة النفسية، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية.

وأشار إلى أنّ هذه الجولة الدراسية تأتي استمرارا للتعاون المثمر بين وزارتي الصحة والسكان والداخلية، وتعد بداية لتوسيع التعاون في تقديم خدمات الصحة النفسية وعلاج مرضى الإدمان من نزلاء السجون، ومراكز الإصلاح والتأهيل.

تقديم خدمات الصحة النفسية وعلاج مرضى الإدمان

ولفت إلى أنّ الوفد عقد عدة اجتماعات مع المدير العام، ونائب مدير عام السجون الإسبانية، لتبادل الخبرات فيما يتعلق بالممارسات الناجحة المطبقة في السجون الإسبانية وأنظمة المجتمع، لاسيما في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، موضحا أنّ برنامج الجولة يتضمن زيارات ميدانية لعدد من السجون، وعدد من المنشآت العلاجية في دولة إسبانيا.

وضم وفد وزارة الصحة والسكان، كل من الدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور حازم الفيل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، والدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، والدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، والدكتورة راغدة الجميل مدير إدارة علاج الإدمان في الأمانة العامة للصحة النفسية.