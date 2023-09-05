البورصة تحقق 138 مليار جنيه مكاسب سوقية خلال شهر

حققت البورصة مكاسب سوقية كبيرة، خلال شهر، وتقدر هذه المكاسب بنحو 138 مليار جنيه، في الفترة من 4 أغسطس الماضي، وحتى اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023.

رأس المال السوقي 1.287 مليار جنيه

وسجّل رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة المصرية، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 1.287 مليار جنيه، مقارنة مع 1.149 مليار جنيه رأس المال السوقي في جلسة 3 أغسطس 2023.

المؤشر الرئيسي يرتفع 9.12%

وعلى الجانب الآخر، حقق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، مستويات تاريخية ليسجل بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مستوى 19044.39 نقطة، وهو أعلى مستوى في تاريخه، ليكون بذلك ارتفع بنسبة 9.12% مقارنة مع مستوى جلسة 3 أغسطس 2023، والتي أغلق فيها عند مستوى 17451.44 نقطة.

واتفق خبراء أسواق مال، على أن أداء الأسهم القيادية ساهمت بشكل كبير في تحقيق البورصة هذه المكاسب، ووصول المؤشر الرئيسي إلى مستويات تاريخية.