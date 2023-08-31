محلل: مؤشر البورصة المصرية يلامس مستوى 22 ألف نقطة قبل نهاية 2023

أكدت رانيا يعقوب، محلل أسواق المال، أنَّ نجاح المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في اختراق قمة تاريخية عند مستوى 18400 نقطة، والتي وصل إليها بالفعل في عام 2018، يفتح الأبواب أمام التوقعات بالوصول إلى مستويات أعلى خلال الربع الأخير من العام الجاري، والاقتراب من مستوى 22000 نقطة.

يعقوب: محفزات الحكومة للاستثمار انعكست على أداء البورصة

وقالت «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامي رامي رضوان والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، مساء اليوم الخميس، إنَّ ما تبذلة الحكومة من محفزات للاستثمار انعكس بالإيجاب على أداء البورصة المصرية، وفتح شهية المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، لشراء الأسهم، مشيرةً إلى تنوع القطاعات للاقتصاد المصري، مما يعد عاملاً رئيسياً في جذب صناديق الاستثمار السيادية والخليجية.

أداء متميز للبورصة المصرية في أغسطس 2023

وتابعت محلل أسواق المال أنَّ تقرير «بلومبرج» عن أداء الأسواق الناشئة، أظهر تميز أداء البورصة المصرية لشهر أغسطس 2023، مشيراً إلى أنَّ اقتصادات العالم تأثرت على خلفية تصاعد حدة أزمة التضخم العالمية، فيما تأثرت الأسواق الناشئة بصورة أكبر، وبدأ المستثمرون المحليون في البحث عن أدوات للتحوط، وأصول يواجهون بها ارتفاع مستويات التضخم.

واستطردت «يعقوب» موضحة أنه بإعادة تقييم أسهم الشركات الطروحة بالبورصة المصرية، وجد أن سعر الأسهم رخيصة مقارنة بغيرها من الأسواق المنافسة لترتفع جاذبيتها، خاصة بانخفاض تكلفة الاستثمار في البورصة مقارنة بالاستثمار في أصول أخرى مثل «الذهب» الذي شهد ارتفاعات جنونية وبالفعل عكس ازدياد وتيرة التضخم، وكذلك «العقار».

وأكدت أنه لا يزال سوق المال فرصة جيدة وجاذبة للمستثمرين للتحوط من التقلبات والتضخم خاصة مع تزايد أرباح بورصة مصر، ومن المعروف انخفاض القيمة الشرائية لأي عملة بسبب التضخم ولذلك ينصح بالتحوط بأصول لا تزال «رخيصة» وأقل من قيمتها.

وتابعت محلل أسواق المال، «كل دولة ولها نموذج اقتصادي خاص بها، وفي مصر مع الضغوط الاقتصادية لا يزال هناك أصول جيدة وأوراق مالية تنجح في جذب المستثمرين وهو ما انعكس بالفعل وظهر في أداء البورصة المصرية لشهر أغسطس 2023».

بلومبرج: أداء متميز لبورصتي مصر وتركيا

ووفقا لتقرير «بلومبرج»، فإنه على مدار سنوات سجلت الأسواق الناشئة أداءًا يعد الأسوأ منذ 2015، وذلك لشهر أغسطس الماضي، فيما عدا بورصتي «مصر» و«تركيا» واختلاف وضع البورصتين نتج عن إعادة ضبط السياسات النقدية وعمليات الشراء من قبل المستثمرين المحليين في سعيهم للتحوط من ارتفاع مستويات التضخم.

وتابعت بلومبرج: «ساعد مصر في حماية أسواقها من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية ومشاكل اقتصادية متصاعدة في الصين وتأثيراتها على كافة الدول، الاصلاحات المالية والنقدية، وهذه النتائج تعد تحول حاد مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من العام وذلك عندما سجل سوق الأسهم في مصر بعض من أكبر الخسائر في الأسهم المقومة بالدولار بين الأسواق الناشئة».

تزايد أرباح بورصة مصر

تناولت «بلومبرج» في تقريرها الأسواق الناشئة بشكل عام، مسلطة الضوء على الأداء الاستثنائي لبورصتي مصر وتركيا الذي جاء مخالفاً لأداء باقي أسواق المنطقة، لترتفع الأسهم المصرية بشهر أغسطس 2023 بنسبة 29% بالعملة المحلية وصعود 3% بالدولار في ظل تحريك سعر الصرف، بينما ارتفع مؤشر الأسهم لتركيا بنسبة 44% بدون أي تحرك للأسهم بالدولار.