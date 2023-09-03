مؤشرات البورصة المصرية تسجل 2 مليار جنيه مكاسب سوقية في بداية التعاملات

تواصل مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعاها في بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد 3-9-2023، وسط مكاسب سوقية 2 مليار جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.21%، في مستهل التعاملات عند مستوى 18912.92 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.84% عند مستوى 3861.76 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

مؤشرات البورصة المصرية.. «إيجي إكس 100» يرتفع 0.69%

ووفقًا لبيانات مؤشرات البورصة المصرية اليوم الأحد، ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.69%، عند مستوى 5636.29 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية.. قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة نحو 273.04 مليون جنيه، من خلال التداول على 266.0.1 مليون سهم، عبر تنفيذ 16.776 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 2 مليار جنيه، مسجلًا في نهاية الجلسة 1.278 تريليون جنيه، وفقًا لآخر أخبار البورصة.

مؤشرات البورصة تحقق مستويات تاريخية

وكانت البورصة المصرية، قد حققت مستويات تاريخية على مدار الأسبوع الماضي، ليسجل المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» أعلى مستوى على الإطلاق بعد أن تجاوز مستوى 18000 نقطة.