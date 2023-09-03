عضو مجلس إدارة البورصة: الأصول المصرية جذابة وفرصة مهمة للاستثمار

أكدت الدكتورة رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أهمية إعلان شركة «جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة» الإماراتية عن الاستحواذ على 30% من أسهم الشركة الشرقية «إيسترن كومباني» بقيمة 625 مليون دولار.

يعقوب: جاذبية الأصول المصرية للاستثمار الأجنبي

وقالت «يعقوب»، خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، والمُذاع على شاشة قناة «cbc»، إنَّ الأصول المصرية جذابة وفرصة مهمة لـ الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل تعهد الدولة بالتخارج لصالح القطاع الخاص.

«القابضة» لا تزال تحتفظ بـ 21% من «الشرقية للدخان»

وتابعت عضو إدارة البورصة، أنَّ الشركة القابضة ما زالت محتفظة بنسبة 21%، وهذا الاستحواذ سيسهم في إدخال التكنولوجيا لتطوير هذه الصناعة ورفع الصادرات.

وأكدت «يعقوب»، على الاهتمام الكبير بصفقة الاستحواذ على شركة «إيسترن كومباني»، لافتة إلى أن 7.2% لأحد الصناديق الاستثمارية ونسبة 37% متداولة في البورصة المصرية، وهناك شروط أن لا يكون هناك احتكار لهذه الصناعة وإدخال التكنولوجيا والحفاظ على العمالة.