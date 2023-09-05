ماذا قال الراحل محمد الفايد عن جواز السفر المصري؟.. أفخر ما أحمله

دائمًا ما افتخر رجل الأعمال المصري الراحل محمد الفايد بحمله الجنسية المصرية، حيث كان دائمًا يتحدث بفخر عن مصر وحضارتها العريقة، حيث تحدث بفخر عن جنسيته المصرية في عدد من القاءات التلفزيونية.

أفتخر بحضارتنا وأفتخر بمصريتي

الفايد تحدث في تصريحات تليفزيونية عن فخره بحمل الجنسية المصرية مشددًا على أنه يذكر دائمًا أن مصر كانت في قمة الحضارة وبنت المعابد والأهرامات والعالم كان يرتدي ملابس من جلود الحيوانات، مضيفًا: «الجواز المصري هو أفخر شيء يحمله الإنسان وأفتخر بحضارتنا وأفتخر بمصريتي».

وأكد الفايد أنه زار الإسكندرية بصحبة أبنائه ليروا المدينة التي عاش فيها منتقدًا طريق الإسكندرية وقتها وأنه استغرق فيه 4 ساعات بصحبة أبنائه، في بداية الألفية.

مصر أعظم بلد في الدنيا

وتابع: «مصر أعظم بلد في الدنيا وربنا أعطانا كل شيء الجو والتاريخ والحضارة والبترول والدهب والمعادن وكل شيئ في الدنيا موجود».

وغيب الموت رجل الأعمال المصري محمد الفايد عن عمر يناهز 94 عاما في حياة عصامية بدأها كعامل في ميناء الإسكندرية وأنهاها وهو في قائمة أغنياء العالم حيث احتل المركز الـ12 في قائمة أثرياء العرب والمركز 1516 عالميًَا بثروة تبلغ 2 مليار دولار.