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«الوطنية للانتخابات» تعقد اجتماعا لاستكمال الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

كتب:

حسن سمير
08:17 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
شعار الهيئة الوطنية للانتخابات

شعار الهيئة الوطنية للانتخابات

أفادت قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل، بأن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، يعقد اجتماعا لاستكمال الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية المقبلة.

أضافت القانة أن الاجتماع شهد مناقشة الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية لمتابعة الانتخابات.

كما شهد الاجتماع مناقشة الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية لتغطية العملية الانتخابية.

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بقلم حسن سمير