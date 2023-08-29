نقيب الفلاحين يؤكد دعم المزراعين للسيسي في الانتخابات الرئاسية

أعلن حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، ورئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، إصرار جموع فلاحين مصر على ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد «أبو صدام»، في بيان صدر عنه، أنّ جموع الفلاحين في كل ربوع مصر يعلنون تأييدهم لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف أنّ حب الفلاحين للرئيس السيسي جاء نتيجة الطفرة الهائله التي حدثت للقطاع الزراعي نتيجة توجيهات الرئيس المستمرة للنهوض بالقطاع، ورعايته للمبادارت والمشاريع القومية العملاقة التي تهدف للنهوض بالقطاع الزراعي وتحسين معيشة الفلاحين.

مبادرة حياة كريمة

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أنه وفي أثناء جولاته الميدانيه لتحفيز الفلاحين للمشاركة في الشأن العام رأى وسمع الإصرار الكبير للفلاحين المصريين بضرورة ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتأييدهم الكبير للرئيس السيسي كقائد للثورة الزراعية في الجمهورية الجديدة التي يحلمون بها.

وذكر أنّ مبادرة حياة كريمة التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي تعتبر أكبر وأعظم مبادرة تهدف لتحسين معيشة الفلاحين في مصر ونموذج فريد للاهتمام بمكان معيشة الفلاحين في العالم أجمع فهذه المبادرة عن اكتمالها ستحول القرى المصرية إلى قرى نموذجية حديثة بها كل مقومات الحياه العصرية الحديثة إضافة إلى رجوع القرية المصرية إلى الإنتاج والقضاء على ظاهرة الهجرة الداخلية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص عمل لائقة بأبناء الريف المصري والقضاء على ظاهرة الصرف الصحي بالطرق القديمة المضرة، والتي كانت تسبب في انتشار الأمراض إضافة إلى دعم الفلاحين معنويا وعينيا بما يزيد من تلاحم الشعب المصري ويقطع دابر الإرهاب.