شردي يستعرض آراء عدد من الأحزاب في الانتخابات الرئاسية

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إننا مقبلون على حدث مهم وهو الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن الأحزاب السياسية تبدي رأيها في هذا الشأن.

«إرادة جيل» يدعم الرئيس السيسي

وتابع «شردي»، خلال برنامجه «الحياة اليوم» عبر قناة «الحياة»، إن الأحزاب السياسية بدأت في إبداء رأيها، فحزب إرادة جيل أكد أن مسيرة التنمية والبناء والأمن والأمان تحتاج إلى استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية أخرى، حزب إرادة جيل أكد أن الحزب بكل أفراده وقياداته وأعضائه يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة انتخابية أخرى.

«الإصلاح والنهضة» يدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية أخرى

وتابع الإعلامى: أن حزب الإصلاح والنهضة اجتمع بأعضائه يوم 28 من أغسطس وتم أخذ القرار النهائى بشأن الانتخابات الرئاسية وتم تقديم طلب لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية أخرى.

واستكمل أن حزب حماة الوطن، أصدر بيانا، أكد فيه عدم الدفع بمرشح من داخل الحزب للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر فترة جديدة، وفتح جميع المقرات على مستوى الجمهورية للحملة الانتخابية لدعم الرئيس السيسي، كما دعا الحزب جموع المواطنين للاصطفاف خلف القيادة السياسية، ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لولاية جديدة.