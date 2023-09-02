مسؤولو الانتخابات الرئاسية الأمريكية يستعدون لاستبعاد ترامب

يستعد مسؤولو الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لإبعاد الرئيس السابق، دونالد ترامب، بموجب التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، ويحاولون الاستجابة للطعون القانونية لتوقف ترشحه، بحسب ما ذكرته شبكة «إيه بي سي» الأمريكية.

الانتخابات الرئاسية الامريكية

تتلخص حجة استبعاد ترامب من الظهور في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في القسم 3 من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، والذي ينص على أن المسؤول المنتخب غير مؤهل لتولي منصب عام إذا كان هذا الشخص «متورط في قضية تمرد أو تمرد ضد الولايات المتحدة، أو تقديم المساعدة أو الراحة لأعدائها»، ما لم يتم منحهم العفو بأغلبية ثلثي أصوات الكونجرس.

وقالت العديد من مجموعات المناصرة إن تصرفات ترامب في 6 يناير 2021 تناسب هذه المعايير، وأنه شارك بشكل مباشر في تمرد، وتمّ اتباع النظرية القانونية، دون جدوى، ضد عدد قليل من الجمهوريين المنتخبين الآخرين؛ وكان الجدل حول أفعالهم في 6 يناير ودعم إلغاء نتائج انتخابات 2020 بمثابة سلوك غير مؤهل، ولكن نفى الرئيس السابق أي تورط له في الهجوم على مبني الكابيتول.

جو بايدن والديمقراطيون خائفون حتى الموت

وذكر ستيفن تشونج، المتحدث باسم حملة ترامب خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية، «جو بايدن والديمقراطيون خائفون حتى الموت لأنهم يرون استطلاعات الرأي تظهر فوز الرئيس ترامب في الانتخابات العامة»، والأشخاص الذين يتابعون نظرية المؤامرة السخيفة والهجوم السياسي على الرئيس ترامب يوسعون القانون إلى ما هو أبعد من الاعتراف به مثل المدعين السياسيين في نيويورك وجورجيا والعاصمة.