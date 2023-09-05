«التعليم السعودية»: سجن ولي أمر التلميذ المتغيب عن الدراسة 20 يوما دون عذر

أمرت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، إحالة ولي أمر الطالب الذي يتغيب عن الدراسة لمدة تصل إلى 20 يوما دون عذر إلى النيابة العامة، وفتح تحقيق معه لمعرفة أسباب تغيب الطالب طبقًا لنظام حماية الطفل في المملكة.

وأعلنت وزارة التعليم بالمملكة تحويل ولي الأمر الذي يتغيب ابنه عن الدراسة لمدة 20 يوما فيما فوق دون عذر إلى النيابة والتحقيق معه وإحالته إلى المحكمة الجزائية، ضمن جهود الدولة في ترسيخ العملية الدراسية وحماية الطفل.

إحالة ولي أمر الطالب المتغيب عن الدراسة لمدة 20 يومًا للنيابة

وصرحت الوزارة بوجود آلية جديدة بخصوص التعامل مع تغيب الطلاب عن الدراسة، إذ يحول ولي الأمر التحقيق والادعاء كاملا إلى المحكمة الجزائرية، ويحق للقاضي أن يصدر حكما بسجن ولي الأمر لمدة مناسبة في حال أن أثبتت التحقيقات إهماله اتجاه الطالب وغياب عن المدرسة دون عذر.

وبحسب الصحف السعودية، من حق الجهات القضائية المختصة استدعاء ولي أمر الطالب المتغيب عن الدراسة، طبقًا للمادة 23 من نظام حماية الطفل.

وتعتبر النيابة السعودية التسبب في تغيب الطلاب عن التعليم، من صور الإيذاء والإهمال الموجب للمساءلة بموجب نظام حماية الطفل بالبلاد، إذ تشدد النيابة على مسؤولية أولياء الأمور في خلق ظروف ملائمة للدراسة لأبنائهم، ومساعدتهم على التعلم، وحمايتهم من مختلف السلوكيات المنحرفة.

ويذكر أن بعض المدارس السعودية، فعلت نظام جديدة وهو البصمة لتسجيل حضور وانصراف الطلاب، وذلك مع انطلاق العام الدراسي الجديد، كما أن وزارة التعليم السعودية من المقرر أن تطبق برنامج الحضور الإلكتروني لضبط حضور وانصراف منتسبيها عن طريق الأجهزة الذكية.

ومع بداية العام الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية عاد أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة للدراسة من التعليم العام، ونحو مليون و360 ألف طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، في جميع مناطق ومحافظات السعودية.