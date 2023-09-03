«الحج السعودية» توضح حقوق ضيوف الرحمن قبل انطلاق رحلات العمرة 1445

بالتزامن مع اقتراب انطلاق رحلات العمرة 1445 للمولد النبوي الشريف، كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية، عن مجموعة من الإرشادات تحت عنوان «حقوق المعتمرين والزوار»، لحفظ حقوق ضيوف الرحمن وتعريفهم بواجبات الشركات السياحية تجاه المعتمرين خلال الزيارة.

موعد انطلاق رحلات العمرة 1445

ومن المقرر الإعلان رسميًا عن انطلاق رحلات العمرة 1445 للمولد النبوي خلال الأيام القليلة المقبلة، ووفق المتداول فإنّ أولى أفواج عمرة المولد النبوي 2023، تنطلق في 10 سبتمبر الجاري.

وكانت وزارة السياحة المصرية، أعلنت انتهاء الإجراءات الخاصة بتوثيق عقود وكالة العمرة.

إرشادات وزارة الحج للحفاظ على حقوق المعتمرين والزوار

ومع اقتراب رحلات عمرة المولد النبوي 2023، أوضحت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها على موقع إكس، «تويتر سابقا»، أهم النصائح والإرشادات للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام، والتي جاءت كما يلي.

- في البداية، طالبت الوزارة، المعتمرين والزوار، بتتبع طلب التأشيرة الخاصة بالمعتمر من خلال المنصة الوطنية للتأشيرات، والتحقق عن الشركة السياحية من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

- قبل دفع قيمة رسوم العمرة، يجب الاطلاع على تفاصيل برنامج العمرة، والموافقة على التفاصيل، ثم الدفع.

وأوضحت الوزارة، أنّ الخدمات إلزامية على شركات ومؤسسات العمرة، لاستقبال وتوديع المعتمرين في المطارات، أو المواني البحرية أو المنافذ البرية، مع ضرورة توفير بيانات السفر مسبقًا والتي تتضمن «طريقة القدوم، واسم الناقل، ومواعيد القدوم والمغادرة».

وتابعت أنّ دور شركات العمرة، يتمثل في تسهيل وصول المعتمرين من وإلى المسجد الحرام، من خلال إصدار التصاريح، ومرافقة المجموعة حتى إتمام النُسك، وتعيين موظف لكل مجموعة، كما أنّ للشركات دور تجاه المعتمر في الحالات الطارئة، وهي التنسيق مع الجهات المختصة لتقديم الخدمات حسب الموقف «الحوادث والإصابات، والإجراءات الأمنية، والطوارئ الصحية، والوفاة لا قدر الله».