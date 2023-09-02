الأرصاد السعودية تحذر من طقس مضطرب.. أمطار غزيرة في المدينة المنورة

حذرت الأرصاد السعودية من اضطراب حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وسط هطول أمطار على المدينة المنورة اليوم السبت، تباينت ما بين متوسطة إلى غزيرة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار، وفق ما نشر بوكالة الأنباء السعودية «واس».

وفيما يلي تعرض «وطن» في السطور التالية، تحذير الأرصاد السعودية من أمطار المدينة المنورة التي تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة، بالإضافة إلي حالة الطقس المتوقعة على المملكة خلال الأيام المقبلة.

تحذير الأرصاد السعودية من أمطار المدينة المنورة

وحذر المركز الوطني للأرصاد السعودية، عبر صفحته الرسمية على الإنترنت، المواطنين من سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق مختلفة من المدينة المنورة.

وأضاف المركز فى تقريره اليومي عن حالة الطقس بالمملكة، أن المدينة المنورة تشهد عدداً من الظواهر الطبيعية والتي منها نشاط الرياح المثيرة للرمال، فضلاً عن انعدام في مدى الرؤية الأفقية «ظهور الشبورة» وتساقط البرد وجريان السيول، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات «الحناكية والمهد ووداي الفرع»، بدأت في حوالي الساعة 1 ظهراً، وتستمر حتى الساعة 9 مساء اليوم.

حالة الطقس في المدينة المنورة غداً

أما عن حالة الطقس التي تشهدها المدينة المنورة خلال الأيام المقبلة، فقد كشف المركز الوطني للأرصاد أنها ستشهد ارتفاعأً طفيفأً في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن يسود طقس مشمس غداً، وتصل درجة الحرارة العظمي إلى 42 درجة مئوية والصغرى 28 درجة.