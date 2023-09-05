عازف البيانو كريم جوهر: جمهور مهرجان القلعة «حاجة تفرح»

قال العازف كريم جوهر، إن حفله الذي أقيم اليوم في مهرجان القلعة، أول مشاركة له بالمهرجان، واصفا الجمهور الذي حضر الحفل بأنه «حاجة تفرح».

كريم جوهر: كنت مشتاق للمشاركة في مهرجان القلعة

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي، في برنامج «الحياة اليوم»، الذي يذاع على قناة الحياة: «كنت أتمنى المشاركة في مهرجان القلعة، وأخيرا جاءت الفرصة، وكنت أتوقع حضور هذه الأعداد الكبيرة، لأن هناك أعداد كبيرة تحضر حفلاتي في الأوبرا، وأنا كنت حريصا على عزف ألحان الزمن الجميل».

وأوضح كريم جوهر، أن «حفلي اليوم كانت مدته ساعة إلا ربع، وأعداد الجماهير كانت كبيرة للغاية، ومن المقرر أن يبدأ حفل آخر بعد حفلي».