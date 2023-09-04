ياسين التهامي: مهرجان القلعة دائم التطور والتنوع.. وحضوره كبير

قال الشيخ ياسين التهامي، إن مهرجان القلعة في تطور دائم ويسع الجميع في الحضور والمشاركة ويتضمن ألوان فنية متنوعة، مضيفا: «اختيار القصائد كله خير واللي ربنا بيكرمنا بيه بنقدمه والجمهور مهم وأحيانا تصادفني كلمة من أحد الحضور تخليني أغير الاختيارات وأقدم قصائد مختلفة».

التهامي: الكلمة مهمة وخاصة الفصحي

وأضاف التهامي في حواره مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة الحياة في تغطية خاصة: «الكلمة مهمة وخاصة الفصحي وهي السبب إني أزور بلاد العالم وأكون هنا اليوم، وعمري ماأنشدت بالعامية، لأني اتعلمت الفصحى ومعرفش اتعامل مع العامية»، موضحا «أحيانا تصلني انتفاضة كلامية لا ترقى لمستوى الشعر، ولكنها مجرد أبيات في المدح».

إلغاء الحفلات في فترة كورونا

وتابع الشيخ ياسين التهامي: «من بعد 2011 بتابع الشاشة والتلفزيون من وقت للتاني للاطمئنان على البلاد، وبعد أيام كورونا كنت بختم الحفلات بالدعاء وإني أوعي الناس وأشدد عليهم يكونوا حريصين، وإلغاء الحفلات كان صعبا وكان فيه فراغ».