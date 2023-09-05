«أبوالغيط»: بيان الاجتماع الوزاري العربي الياباني يعكس رغبة دائمة لتطوير العلاقات

قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن اليابان تُصنف ضمن أهم الدول المستثمرة في الدول العربية، مشيرًا إلى أنه جرى تأسيس التعاون العربي الياباني في المجال السياسي عام 2013.

التطورات في منطقة الشرق الأوسط

وأضاف في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الوزاري العربي الياباني، في حضور وزيري خارجية مصر واليابان، أنّ اجتماع اليوم هو الاجتماع الثالث على المستوى الوزاري منذ عام 2013، وذلك للحوار السياسي بين العرب واليابان برئاسة سامح شكري وزير خارجية مصر، وحضور وزير خارجية اليابان، ووزراء خارجية الدول العربية.

وتابع: «ناقشنا اليوم جملة من الموضوعات السياسية والاقتصادية وتغير المناخ والأمن المائي والتطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، وعقدت شخصيا اجتماعا مع وزير خارجية اليابان تناولنا فيه العديد من المسائل السياسية الأخرى».

التوافق بين البلدين

وأكمل: «صدر عن الاجتماع بيان مشترك يعكس مساحة كبيرة من التوافق والمواقف المشتركة بين الجانبين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والرغبة الدائمة لدى الجانبين لتطوير العلاقات بينهما».