رئيس مركز تغير المناخ يعلن موعد نهاية فصل الصيف وانخفاض درجات الحرارة

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغيُّر المناخ والنظم الخبيرة، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من سيطرة مرتفع العروض الوسطى، والذي سيدفع بكتل هواء شمالية إلى البلاد، تعمل على تلطيف درجة الحرارة خاصة في فترات الليل والصباح الباكر.

وأضاف فهيم أنّ المتبقي رسميًا على نهاية فصل الصيف لا يزيد على 24 يومًا، إذ ينتهي في 23 سبتمبر، وستنكسر درجات الحرارة ليلًا ويزداد الفرق في الحرارة بين الليل والنهار مع زيادة الرطوبة خلال النهار وظهور السحب الشمالية ومناوشات مبكرة للأمطار على بعض المناطق الجبلية في سيناء والبحر الأحمر، مع زيادة الندى وتكوُّن الشبورة المائية في محافظات وجه بحري.

تأثير الظروف الجوية على الزراعات القائمة

وعن تأثير تلك الظروف الجوية على الزراعات القائمة، أشار إلى أنّ هذا المناخ مناسب لزراعة أشجار المانجو والموالح والزيتون والنخيل، والطماطم والفلفل والكرنب، وتحجيم محاصيل الزيتون والتمور والكمثرى والموالح.

وأكد أهمية التدخل بإضافة محفّزات النمو مثل الأحماض الأمينية والطحالب والسيتوكينين لمحاصيل الأرز والذرة المتأخرة والخضر حديثة الشتل، مع أهمية الحذر من الأمراض المحبة للرطوبة والآفات حرشفية الأجنحة.

بدء الاستعداد لزراعة العروة الخريفية

وأوضح أنّه في الوقت الحالي يستعدون لزراعة العروة الخريفية للبنجر في العروة الأولى والبطاطس النيلية في محافظات المنيا وبني سويف والبصل السبعيني في محافظة سوهاج، وزراعة البصل المقور في بني سويف، والثوم في المينا وبني سويف وأسيوط، مع أهمية مكافحة دودة الحشد للذرة المتأخرة، وزراعة الخيار النيلي في مصر الوسطى وجنوب الدلتا وزراعة الفاصوليا البيضاء والخرشوف في الوجه البحري.