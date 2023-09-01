رئيس مركز تغير المناخ: ظاهرة النينو السبب الأول للاحتباس الحراري

قال محمد علي فهيم، رئيس مركز تغير المناخ، إن ظاهرة «النينو» هي السبب الأول للاحتباس الحراري المسبب لظاهرة ارتفاع درجات الحرارة، وتعني هذه الظاهرة ارتفاع درجة حرارة سطح المحيطات وتأثيرها على المنخفضات الجوية التي تشكل مناخ المناطق.

تأثير ظاهرة النينو على المنخفضات

وأضاف رئيس مركز تغير المناخ، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أن تأثير ظاهرة «النينو» متفاوت على المنخفضات، فقد تُعمقها أو تجعلها سطحية تتلاشى مبكرًا، أو تجعلها أشد، مثل البرد القارس بالموسم الشتوي السابق، ولأول مرة يرتفع متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية 17 درجة خلال سنة.

سقوط أمطار في فصل الخريف

وتابع: «بدأت ظاهرة النينو منذ شهر يوليو وتستمر حتى جزء من فصل الخريف، ومن المتوقع حدوث أمطار بفصل الخريف، ويجب على الجميع أخذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تقلبات المناخ.