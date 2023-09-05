قبل «بهارات» الهند.. 11 دولة غيرت اسمها في العالم

تعمل الهند على تغيير اسمها الرسمي ليصبح بهارات بدلا من الهند وهو الاسم المعروفة به محليا وعالميا قبل التصويت من البرلمان في البلاد على تغييره في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر الحالي، ولكن كم دولة غيرت اسمها قبل الهند؟

1- سيلان.. سريلانكا

حصلت سيلان القديمة على اسمها من البرتغاليين الذين اكتشفوا الجزيرة عام 1505. وظلت اسم البلاد تحت الحكم البريطاني وحتى بعد فترة طويلة من استقلالها في عام 1948 ولكن في عام 1972، عندما توقفت الملكة «إليزابيث الثانية» عن تولي منصب رئيسها السياسي، وأصبحت البلاد جمهورية وتم تغيرها لتصبح سريلانكا وفي عام 2011 أصبح اسمها سيرلانكا

2- سوازيلاند.. إي سواتيني

في عام 2018، غيرت سوازيلاند اسمها إلى مملكة إي سواتيني، من أجل التخلص من الماضي الاستعماري للبلاد، تحت حكم المملكة المتحدة، وقد انتهز الملك «مسواتي الثالث» مناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال البلاد في إبريل؛ ليعلن ذلك.

وكان سبب التغيير أيضا أن السائحين يخلطون بين اسم الدولة واسم سويسرا التي تقع في أوروبا، وتقع سوازيلاند سابقا في جنوب إفريقيا على حدود جنوب إفريقيا في الشرق وتقع إلى الجنوب من حديقة كروجر الوطنية، ويعد الاسم الجديد للبلد هو ترجمة سوازيلاند باللغة المحلية للبلد

3- ملايا.. ماليزيا

اعتمد الاسم ماليزيا في عام 1963 عندما اتحدت سنغافورة وبورنيو الشمالية وسراوق واتحاد المالايو في اتحاد من 14 دولة لكن الاسم نفسه قد استخدم بشكل مبهم للإشارة إلى المناطق في جنوب شرق آسيا فيما قبل ذلك.

في خريطة نشرت في عام 1914 في شيكاغو طبعت كلمة ماليزيا على أنها تشير إلى بعض الأقاليم ضمن أرخبيل الملايو.

وفكر سياسيو الفلبين في حين من الأحيان بتسمية دولتهم «ماليزيا»، لكن ماليزيا سبقتهم إلى الاسم في عام 1963.

في وقت الاتحاد عام 1963، أخذت تسميات أخرى في الحسبان، كان من بينها لانغكاسوكا، وفقاً للمملكة التاريخية التي احتلت الجزء العلوي من شبه جزيرة الملايو في الألفية الأولى من الميلاد.

ويشير وصف الماليزي إلى كافة الشعب الماليزي من جميع الأعراق، بينما تشير الملايو للشعب الملايو الأصليين، الذين يشكلون ما يقرب من نصف السكان.

4- زائير.. جمهورية الكونغو الديمقراطية

تغير اسم هذه الدولة عدة مرات بين عامي 1885 و1907، فكانت تُسمى دولة الكونغو الحرة تحت حكم ملك بلجيكا «ليوبولد الثاني» ثم أصبحت تسمى الكونغو البلجيكي، الذي تلاه كونغو ليوبولدفيل، وفي عام 1960، بعد استقلالها، أصبحت البلاد رسمياً جمهورية الكونغو.

وفي عام 1971 تحت حكم «موبوتو سيسي سيكو»، تم تغيير الاسم إلى جمهورية زائير وكان هذا الاسم على اسم آخر لنهر الكونغو وتم تغيير اسم الدولة مرة أخرى أخيرا إلى جمهورية الكونغو بعد سقوط حكم سيكو.

5- السودان الفرنسي.. مالي

كانت تسمى دولة مالي سابقا بالسودان الفرنسي وتقع غرب إفريقيا واستعمرتها فرنسا منذ عام 1880 حتى عام 1960.

حافظت مالي في البداية على علاقات وثيقة مع فرنسا وانضمت إلى اتحاد قصير الأجل مع السنغال في عام 1959، ولكن علاقات البلدين ضعفت بسرعة.

في عام 1960، أصبحت مستعمرة السودان الفرنسية رسميا جمهورية مالي وبدأت تبتعد في سياستها عن السنغال وفرنسا.

6- ساحل الذهب.. غانا

كان اسم الدولة السابق ساحل الذهب، ولكن تم تغييره ليصبح على اسم الدولة التاريخية المعروفة بإمبراطورية غانا بالرغم من عدم وقوعها ضمن حدود تلك الدولة ويعني اسم غانا «المحارب الملك» في لغة سونينك.

7- سيام.. تايلاند

كان اسم البلاد الرسمي سيام أو مملكة سيام (بالتايلاندية: สยาม) وحتى تاريخ 23 يونيو 1939 عندما تم تغيير الاسم إلى تايلاند، وبعد ذلك أعيد مجددًا إلى مملكة سيام من العام 1945 وحتى 11 مايو 1949 عندما أطلق عليها مملكة تايلاند.

8- جمهورية مقدونيا.. جمهورية شمال مقدونيا

غيرت جمهورية مقدونيا اسمها لتصبح جمهورية شمال مقدونيا في عام 2019 بسبب تشابه اسمها القديم مع مقاطعة في اليونان تحمل اسم «مقدونيا»، وتم منع مقدونيا من دخول حلف شمال الأطلسي (الناتو) حتى يتم تغيير اسمها وهو ما حدث بالفعل.

9- جمهورية التشيك.. تشيكيا

في يوليو 2016، اعتمدت جمهورية التشيك، التشيك بوصفه اسماً قصيراً مسجلاً للأمم المتحدة، ولكن مازال الاسم الرسمي جمهورية التشيك أما الاسم المختصر فهو تشيكيا

يشار إلى أنه تم تشكيل اتحاد المقاطعات في عام 1918، الذي ُعرف باسم تشيكوسلوفاكيا. في أثناء تفكُّك الاتحاد السوفيتي، تم تقسيم تشيكوسلوفاكيا إلى سلوفاكيا وجمهورية التشيك في عام 1993.

10- بورما.. ميانمار

في عام 1989، غيرت الحكومة العسكرية الرائدة في البلاد اسمها من بورما إلى ميانمار وتم أيضا تغيير العاصمة من رانجون إلى يانجون بعد تغيير الحكم في البلاد

11- فولتا العليا.. بوركينا فاسو

اسمها في الماضي كان «جمهورية فولتا العليا»، وفي 4 أغسطس 1984 قام الرئيس توماس سانكارا بتغيير اسم الدولة إلى «بوركينا فاسو» والتي تعني «بلد الناس النزيهين (الطاهرين)»، من اللغتين الرئيسيتين في البلاد: موري (بوركينا، أي الناس النزيهين أو الطاهرين) وديولا (فاسو، أي دار الأب أو البلد).