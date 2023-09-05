أستاذ إعلام سياسي: محمد الفايد كان كاريزما في الشخصية والإدارة

قال الدكتور مكرم خوري أستاذ الإعلام السياسي، إن بعض أموال الاستثمار توافرت للملياردير الراحل محمد الفايد نتيجة للنسب، لكن هذا الاستثمارلم يكن ضمانا لنجاحه، لولا أنه كان لديه شخصية كاريزمية، وأسلوب إدارة وتسويق مميز.

شخصية اقتصادية

وأضاف خوري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المراقب الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة القاهرة الإخبارية: «جمع محمد الفايد بين المال والشخصية والمخطط الذي استطاع استقطابهم إداريا واجتماعيا وإعلاميا».

وتابع: «لم يكن الراحل محمد الفايد شخصية اقتصادية أو مستثمرا عاديا، حتى إن هناك العديد من المستثمرين في بريطانيا أموالهم أكثر من الفايد، ولكن بقوا يعيشون في الظل وليس في المجتمع وعلى واجهات الصحف والإعلام».

القوتان الإعلامية والاقتصادية

وأوضح، أن هناك تزاوجا ما بين القوتين الإعلامية والاقتصادية، وأحيانًا عندما تخدم القوة الاقتصادية قوة إعلامية مرتبطة بقوى سياسية تكون الأمور سهلة، ولكن علينا ألا ننسى خلفية محمد الفايد ففي بريطانيا، ورغم التعددية السياسية والإثنية، هناك أحيانا نوع من الصدام بين التوجهات وربما الحضارات.

وأشار إلى أن الراحل محمد الفايد كان مستقيما علنيا ولم يوارب ولم يكن ملك الدبلوماسية في تعامله بالنسبة لأسلوب التعامل البريطاني، وعليه فإن العديد من الشخصيات وجدت أن طريقه وأسلوبه لا يروق للأسلوب البريطاني الإنجليزي المتعارف عليه، وبخاصة في أوساط هذه الطبقة.