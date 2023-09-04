القاهرة الإخبارية: الليبيون يعيشون لأول مرة صيفا هادئا بدون انقطاعات مزمنة للكهرباء

للمرة الأولى منذ زمن بعيد، عاش الليبيون موسم صيف دون انقطاعات مزمنة في التيار الكهربائي كما كانت الحالُ في السنوات السابقة.

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «الليبيون يعيشون لأول مرة صيفا هادئا بدون انقطاعات مزمنة للكهرباء».

وأعاد الليبيون اكتشاف عاصمتهم طرابلس وحدائقها العامة المضاءة ليلا بفضل استقرار الشبكة بعد عقد من الاضطرابات.

الشبكة المتداعية

وكانت الأزمات المتواصلةُ للكهرباء بسبب الشبكة المتداعية والمتضررة من الاشتباكات بين الفصائل المسلحة وعمليات النهب جزءًا لا يتجزأ من يوميات الليبيين.

وحتى العام الماضي، كان الانقطاع يستمر أحيانا لعشرين ساعة في العاصمة طرابلس مع تجاوز الحرارة صيفا الأربعين درجة مئوية.

اشتباكات استمرت لسنوات

ولكن، مع تعيين الشركة العامة للكهرباء في يوليو 2022 خطة جديدة ومع هدوء نسبي بعد اشتباكات استمرت لسنوات، تحسنت التغذية الكهربائية بوضوح وباشرت شركات أجنبية مجددا مشروعات كانت عالقة على مدى سنوات.