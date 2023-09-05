تحصين 1075 رأس ماشية ضد الأمراض المعدية في كفر الشيخ خلال يوم

أكد الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري، بمحافظة كفر الشيخ، أن الحملات البيطرية من «بيت لبيت»، تعمل على مدار اليوم، وذلك لتحصين الماشية ضد الأمراض المعدية، خاصة أمراض الجلد العقدي، وحمى الوادي المتصدع، والحمى القلاعية، لافتاً إلى أن تلك الحملات ساهمت في رفع أي نفقات زائدة من على عاتق مربي الثروة الحيوانية، وحدت من السفر إلى نقاط ولجان التحصين التي تبعد عددا من الكيلومترات.

تحصين 1075 رأس ماشية

وأشار «بشار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات البيطرية المتنقلة بمحافظة كفر الشيخ تمكنت من تحصين نحو 1075 رأس ماشية اليوم الثلاثاء، بهدف الحد من انتشار الأمراض المعدية والقضاء عليها، مشيراً إلى أن الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها أمر مهم.

استمرار الحملات البيطرية على مدار الشهر

وذكر مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات مستمرة على مدار الشهر الجاري، للحد من تفاقم أي أمراض معدية، بهدف حماية نحو 212 ألف رأس ماشية والتي تمثل ثروة حيوانية كبيرة في محافظة كفر الشيخ.