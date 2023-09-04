تحصين 243 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا تحصين 243 ألف من رؤوس الماشية، خلال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك منذ انطلاقها في منتصف يوليو الماضي، وتنفذها مديرية الطب البيطري ضمن خطة وزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين.

لجان بيطرية ثابتة ومتحركة

واستعرض الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا في تقريره جهود حملات تحصين الماشية للوقاية من مختلف الأمراض من خلال لجان بيطرية ثابتة ومتحركة مجهزة باللقاحات اللازمة، بالإضافة إلى لجان التأمين والترقيم وتسجيل الماشية، ولجان الإرشاد والتوعية بالتنسيق بين الإدارات البيطرية والوحدات المحلية لتوفير كافة أوجه الدعم للمربين وأصحاب رؤوس الماشية، موضحا أن المديرية قامت من خلال 477 لجنة على مدار 6 أسابيع ماضية بتحصين 243 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتحصين (35477) رأس من الأبقار بلقاح الجلد العقدي، و (8512) بلقاح جدري الأغنام حول البؤر، وترقيم وتسجيل (2823) رأس ماشية.

تعريف المربين بأنواع الأمراض

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، إلى جانب عقد (477) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.