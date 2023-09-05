استمرار التقديم في برامج الهندسة بـ«جنوب الوادي الأهلية».. 7 أوراق مطلوبة

اعلنت جامعة جنوب الوادي الأهلية استمرار فتح باب التقديم الورقي المباشر ببرامج الهندسة لطلاب الثانوية العامة والمعادلات العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية ومدارس المتفوقين ومدارس النيل، وفقا للحدود الدنيا للدرجات المعلنة.

برامج متاحة في جامعة جنوب الوادي الأهلية

وأكدت جامعة جنوب الوادي الأهلية، أن البرامج التعليمية المتاحة في كلية الهندسة تشمل الآتي:

1- برنامج هندسة الطاقة والطاقة المتجددة.

2- هندسة القوى وآلات الكهربية.

3- هندسة القوى الميكانيكية .

4- هندسة التشييد والبناء.

5- هندسة الاتصالات و الإلكترونيات.

وأضافت الجامعة، في بيان اليوم، أن المصاريف السنوية 49 ألف جنيه، ويتم سداد القسط الأول منها بقيمة 25 ألف جنيه إضافة إلى مصاريف إدارية.

المستندات المطلوبة

وأوضحت الجامعة، أن المستندات المطلوبة للتقديم في برامج الهندسة بجامعة جنوب الوادي الأهلية 2023 هي:

1- أصل شهادة الثانوية العامة، أو مستخرج رسمي مختوم.

2- أصل شهاده الميلاد مطبوع عليها الرقم الثلاثي بالنسبة للذكور.

3- صوره بطاقة الأب.

4- صوره بطاقة الطالب.

5- استمارة 2 جند للذكور.

6- صور شخصية.

7- حافظة بلاستيك.