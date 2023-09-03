مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023

حددت جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023-2024، مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد الملتحقين للدراسة في برامج الجامعة، بعد إعلان أسماء المقبولين في 6 برامج مختلفة من الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة 2023 الأزهرية والشهادات المعادلة.

مواعيد الكشف في جامعة جنوب الوادي الأهلية

أكدت جامعة جنوب الوادي الأهلية في بيان، أن مواعيد الكشف الطبي للطلاب المستجدين 2024/2023، هي كالآتي:

- برنامج العلاج الطبيعي، الخميس 21 / 9/ 2023.

- برنامج الطب والجراحة، الأحد 24 / 9/ 2023.

- برنامج الصيدلة وبرنامج التمريض، الأثنين 25 / 9/ 2023.

- برنامج الهندسة برنامج الحاسبات، الثلاثاء 26 / 9/ 2023.

وفي السياق ذاته، عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماع مع منسقى برامج جامعة جنوب الوادي الأهلية للاطمئنان على قبول الطلاب والاعداد التى تم قبولها.

واطمئن رئيس الجامعة على استعدادات الكشف الطبي للطلاب الجدظ المقبولين ببرامج الجامعه الاهليه وهى برامج الطب والجراحة والعلاج الطبيعي والحاسبات والمعلومات والصيدلة والهندسة والتمريض.

وتناول اللقاء دراسة كيفية اجراءات بدء قبول طلاب جدد هذا العام فى برامج جديده مثل الالسن (لغات انجليزى وفرنسى) والتجارة والفنون والتصميم والسياحه والرياضة.

وناقش رئيس الجامعة مع منسقى برامج الجامعة الاهلية كل المعوقات والتحديات التى تواجههم والاستعداد لبدء الدراسة.