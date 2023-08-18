فتح باب التقدم للالتحاق ببرامج الهندسة في جامعة جنوب الوادي الأهلية
كتب:
رجب آدم
06:47 م | الجمعة 18 أغسطس 2023
جامعة جنوب الوادي الاهلية
أعلنت جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023، عن فتح باب التقدم المباشر ببرامج الهندسة لطلاب الثانوية العامة 2022- 2023 وطلاب الثانوية العامة 2021- 2022، والثانوية الأزهرية 2022-2023، والمعادلة العربية والأجنبية 2022-2023.
الحد الأدنى للقبول في برنامج الهندسة جامعة جنوب الوادي الأهلية
وأضافت جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023 في بيان صحفي لها اليوم الجمعة، أن الحد الأدنى للقبول من الثانوية العامة 68%، والشهادات العربية والأجنبية والأزهرية 70%.
برامج كلية هندسة جامعة قنا الأهلية 2023
وكشفت جامعة جنوب الوادي الأهلية عن البرامج المتاحة في كلية الهندسة التقديم فيها كالآتي:
1- برنامج هندسة الطاقة والطاقة المتجددة.
2- هندسة القوى وآلات الكهربية.
3- هندسة القوى الميكانيكية.
4- هندسة التشييد والبناء.
5- هندسة الاتصالات والإلكترونيات
على أن يتم سداد القسط الأول من المصروفات الدراسية + مصاريف إدارية، موضحة أن الأولوية للمتقدمين ويبدأ التقدم من الاثنين 21 أغسطس حتى الخميس 24 أغسطس من 8 صباحا حتى 2 ظهرا، علما بأن الأماكن محدودة، وتصل المصروفات الإدارية 1500 جنيه للثانوية المصرية، و2000 جنيه للمعادلات والأزهرية.
المستندات المطلوبة للتقديم في جامعة جنوب الأهلية 2023
１- أصل شهادة الثانوية أو مستخرج رسمي مختوم.
２- أصل شهادة الميلاد مطبوع عليها الرقم الثلاثي بالنسبة للذكور.
３- صورة بطاقة الأب.
４- صورة بطاقة الطالب.
５- استمارة 2 جند للذكور.
６- 6 صور شخصية.
７- حافظة بلاستيك.