تنسيق جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023-2024.. الطب والجراحة 80%

بدأ المئات من طلاب الثانوية العامة، اليوم، التسجيل في تنسيق جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023-2024، حيث تضم 6 برامج تعليمية متميزة ومتنوعة، فضلًا عن رغبتهم في مصروفات كل كلية للعام الدراسي الواحد، وذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة وبدء المرحلة الثانية.

تنسيق جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023

وبحسب جامعة جنوب الوادي الأهلية، جرى فتح موقع التنسيق اليوم، في برامج الجامعة المختلفة: «طب، علاج طبيعي، حاسبات ومعلومات، صيدلة، هندسة وتمريض»، ويمكن التقديم من خلال الرابط هنــا.

مصروفات جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023

حددت الجامعة، المصروفات في جميع الكليات للعام الدراسي الواحد كالآتي:

- برنامج الجراحة العامة: 110 آلاف جنيه.

- برنامج العلاج الطبيعي 70 ألف جنيه.

- برنامج الصيدلة 75 ألف جنيه.

- برنامج الهندسة 65 الف جنيه.

- برنامج التمريض 45 ألف جنيه.

- الحاسبات والمعلومات 40 ألف جنيه.

الحد الأدنى للتنسيق في جامعة جنوب الوادى الأهلية 2023-2024

وحددت جامعة جنوب الوادي الأهلية، الحد الأدنى للقبول في الكليات أوالبرامج كالآتي:

- الطب والجراحة: 80%

- العلاج الطبيعي: 76%

- الصيدلة: 72%

- التمريض: 55%

- الهندسة: 66%

- حاسبات ومعلومات: 60%