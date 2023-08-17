غلق باب التنسيق في جامعة جنوب الوادي الأهلية صباح اليوم

أعلنت جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023 عن موعد إغلاق التنسيق في جامعة قنا الأهلية، على أن يكون الساعة 8 صباح اليوم الخميس آخر موعد للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2023 والحاصلين على الثانوية الأزهرية 2023.

غلق تنسيق جامعة جنوب الوادي

وقالت جامعة جنوب الوادي الأهلية في بيان لها إن أعداد المتقدمين من فتح التنسيق 3399 طالبا وطالبة تقدموا إلكترونيا حتى اللحظة لبرامج جامعة جنوب الوادي الأهلية، مؤكدة أنه سوف يتم غلق باب التقدم إلكترونيا غدا الساعة 8 صباحا.

نتيجة تنسيق جامعة جنوب الوادي الأهلية

وأضاف أن عمليات الفرز الفرز سوف تبدأ مباشرة لتحديد المقبولين في برنامج الطب والجراحة وبعد اكتماله يتم تحديد المقبولين لبرنامج العلاج الطبيعي ثم الصيدلة ثم التمريض، أما بالنسبة لعلمي رياضة لبرنامج هندسة سوف يتم تحديد المقبولين بعد غلق التقدم الالكتروني مباشرة أيضا.

وأكدت جامعة جنوب الوادي الأهلية يجري استقبال طلاب الثانوية العامة 2022 للبرامج الجديدة فقط الصيدلة والتمريض والهندسة، موضحة أن الطالب الذي يريد أن يسجل في البرامج الجديدة يبادر بالتقديم الالكتروني بشكل عاجل.