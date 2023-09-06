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هل يوجد لـ محمد الفايد ورثة في مصر من عائلته؟

كتب:

أحمد حامد دياب
02:04 ص | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
محمد الفايد وأبنائه الأربعة ياسمين وكاميلا وكريم وعمر

محمد الفايد وأبنائه الأربعة ياسمين وكاميلا وكريم وعمر

غيَّب الموت رجل الأعمال المصري محمد الفايد عن عمر ناهز 94 عاما، بعد حياة حافلة بالكفاح بدأها كعامل في ميناء الإسكندرية وأنهاها وهو عضو في نادي أصحاب المليارات باعتباره من أغنى أغنياء العالم.

أصول عائلة الفايد تنحدر من قبيلة عربية

الفايد ينتمي إلى عائلة تنحدر من أصول عربية تنتمي لقبيلة بني سليم، حسبما ذكر المستشار محمد يسري الفايد، أحد أفراد عائلة فايد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وجده من محافظة الشرقية لإيتاي البارود بالبحيرة وعمل والده كمدرس لغة عربية في البحيرة ثم انتقل للإسكندرية ومنها كانت بداية الفايد الذي عمل كعتال في الميناء.

وأشار إلى أن محمد الفايد له 4 أشقاء هم صلاح وصفية وسعاد وعلي وتوفي منهم صفية وعلي، وأن شقيقته وشقيقه الباقيين يقيمان في أحد القصور بالإسكندرية، لافتًا إلى أنهما كبيران في السن ولا يقابلان أحدا.

 ولمحمد الفايد 4 أبناء من زوجته الفنلندية، وهم ياسمين وكريم وكاميلا وعمر وهم الذين يرثونه طبقًا للشريعة الإسلامية، حيث يحجب الأبناء الأخوة الأشقاء حسبما أفتى الشيخ أحمد عبدالحليم خطاب من علماء الأزهر الشريف لـ «الوطن» ويرثه الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين.

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