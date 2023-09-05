رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الجمهور يتفاعل مع الفنانة عبير نعمة في حفل مهرجان القلعة 2023 (فيديو)

كتب:

مريم جاد
10:37 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
المطربة اللبنانية عبير نعمة

المطربة اللبنانية عبير نعمة

تفاعل الجمهور مع حفل المطربة اللبنانية عبير نعمة، المذاع على قناة «الحياة»، ضمن فعاليات مهرجان القلعة 2023، بحضور جماهيري كبير وسط الأغاني والألحان المميزة لها منها «يا نسيم الريح».

شبكة تليفزيون الحياة الناقل الحصري لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

تواصل شبكة تليفزيون الحياة النقل الحصري لفعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، في دورته الـ31، برئاسة الدكتور خالد داغر رئيس المهرجان ورئيس دار الأوبرا المصرية.

حفلات مهرجان القلعة 2023

يُذكر أنَّ مهرجان القلعة يشهد هذا العام عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية بعضها تمت إقامتها مثل حفل غنائي لمدحت صالح ومصطفى حجاج وأحمد جمال ومصطفى شوقي وهاني شاكر وهشام عباس وسيمون وخلال الأيام المقبلة سيتمّ إقامة عدد آخر منهم عمر خيرت ومحمد محسن وياسين التهامي وغيرهم.

اقرأ المزيد:

باسكال مشعلاني تحصد أفضل مطربة لبنانية من "الأغنية المصورة"

نانسى عجرم تحصد جائزة أفضل مطربة لبنانية وتحتفل بعيد زواجها

مطربة لبنانية تجمع تبرعات من جمهورها لإنتاج ألبومها

وصلة غناء إسبانية مع منى بوركهارد في حفل مهرجان القلعة

آراء الجمهور عن حفل رضا البحراوي في العلمين الجديدة: غناء ورقص وسلطنة

إسعاد يونس تشارك في غناء تتر مسلسل بكيزة وزغلول في مهرجان العلمين

مفآجات في حفلي كايروكي بمركز المنارة.. منها غناء أبطال مسلسل «ريڤو»
بقلم مريم جاد