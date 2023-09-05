الجمهور يتفاعل مع الفنانة عبير نعمة في حفل مهرجان القلعة 2023 (فيديو)

تفاعل الجمهور مع حفل المطربة اللبنانية عبير نعمة، المذاع على قناة «الحياة»، ضمن فعاليات مهرجان القلعة 2023، بحضور جماهيري كبير وسط الأغاني والألحان المميزة لها منها «يا نسيم الريح».

شبكة تليفزيون الحياة الناقل الحصري لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

تواصل شبكة تليفزيون الحياة النقل الحصري لفعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، في دورته الـ31، برئاسة الدكتور خالد داغر رئيس المهرجان ورئيس دار الأوبرا المصرية.

حفلات مهرجان القلعة 2023

يُذكر أنَّ مهرجان القلعة يشهد هذا العام عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية بعضها تمت إقامتها مثل حفل غنائي لمدحت صالح ومصطفى حجاج وأحمد جمال ومصطفى شوقي وهاني شاكر وهشام عباس وسيمون وخلال الأيام المقبلة سيتمّ إقامة عدد آخر منهم عمر خيرت ومحمد محسن وياسين التهامي وغيرهم.