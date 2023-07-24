مفآجات في حفلي كايروكي بمركز المنارة.. منها غناء أبطال مسلسل «ريڤو»

تستعد فرقة «كايروكي» لإحياء حفلين غنائيين على هامش فعالية «امپاير 5»، وذلك يومي 27 و29 يوليو الجاري، بمركز المنارة.

«ريفو» مفأجاة حفل كايروكي

وعلمت «الوطن»، أن فرقة كايروكي تستعد لغناء عدد كبير من أغاني مسلسل «ريڤو»، وذلك بعد نجاح العمل وتصدره التريند خلال الفترة الماضية، وكذلك دراسة تقديم فرق عمل المسلسل على مسرح الحفلة حتى لتقديم أغنية.

نفاذ تذاكر حفلي كايروكي في وقت قصير

ونفذت تذاكر حفلي «كايروكي» خلال وقت قليل، وقبل موعد الحفل بـ10 أيام، لتحقق الفرقة بذلك رقما غير مسبوق في تاريخ حفلات مصر والشرق الأوسط.

أمير عيد يعبر عن سعادته

وأبدى أمير عيد سعادته البالغة، وكتب عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائلا «كايروكي امپاير واحدة من أكبر الحفلات في مصر والشرق الاوسط، من حيث التنظيم والتجهيزات وعدد الحضور، المرة دي عملنا حفلتين في نفس الويك إند، ودي حاجه أول مرة تحصل إن حد يعمل حفلتين بالحجم ده ورا بعض.. عشان نفسنا أكبر عدد يحضر لكن التذاكر خلصت. كل الشكر والحب وطبعا بفتكر أيام زمان لما كنا بنتمني يحضر حفلتنا 100 شخص بالكتير، وبشكر ربنا على التوفيق وعلى حبكم».