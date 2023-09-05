وزير الصحة: وضعنا استراتيجيات واضحة لمعالجة القضية السكانية في مصر

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنَّ وجود استراتيجيات واضحة يساعد على جني ثمار الثروة السكانية، والأهم خفض معدلات التسرب من التعليم وتأخير سن الزواج ومنع زواج القاصرات والتشريعات الخاصة بحماية الصغار إلى جانب تمكين المرأة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّه عبر حزمة من الإجراءات لابد أن تتبع عبر استراتيجية واضحة لمعالجة القضية السكانية في مصر، وبالتالي نستطيع أن نجني ثمار التركيبة السكانية.

وتابع وزير الصحة، أنَّ خلق فرص عمل منتجة وليست فقط خدمية وتضيف إلى الاقتصاد والدخل القومي للبلاد والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والسياسي، أمور غاية في الأهمية وتسهم في علاج القضية السكانية، لافتاً إلى أنَّ الظروف المتتابعة التي مرت على مصر عبر التاريخ كان لها تأثيراتها السلبية، سواء على النمو الاقتصادي أو الزيادة السكانية والشمول المالي وريادة المشروعات.