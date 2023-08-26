كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تواصل فعالياتها في المحافظات

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن توزيع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إحدى كيانات التحالف، كراتين مواد غذائية على أكثر من 75 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية في قرية بني مهدي بمحافظة المنيا، كما تم تنظيم ندوة تثقيفية في إطار مبادرة «وعي»، لتوعية المواطنين بخطورة ظاهرة ختان الإناث، وكذلك التأكيد علي أهمية تنظيم الاسرة.

كما نظمت الهيئة ندوة تعريفية لسيدات قرية «ادقاق المسك» بالمنيا، لتوعيتهم بطرق تربية الطيور والدواجن، وكيفيه التعامل مع الأمراض الموسمية التي تصيبها .

بناء 12 منزلا

وفي محافظة الأقصر، سلّمت مؤسسة «راعي مصر للتنمية»، عضو التحالف الوطني، 12 منزلا تم بنائها بالكامل، و8 منازل بعد رفع كفائتها لأهالي مركز الطود.

كما قامت جمعية الأورمان الخيرية بتسليم 5 أطراف صناعية و3 سماعات طبية للفئات الأكثر احتياجاً من أهالي محافظة الجيزة، بجانب إجراء 5 عمليات قلب مفتوح بالفيوم.

بينما شهدت محافظة أسيوط تنظيم مؤسسة مصر الخير ورشة عمل خاصة بتصنيع المشغولات اليدوية والإكسسوارات وأعمال التطريز بمدرسة الشيخ ثابت بمركز أبو تيج الخير، إضافة إلى عقد مسابقة لحفظ القران الكريم بـ6 مدارس بمركز منفلوط.

قوافل طبية مجانية

وفي محافظة قنا، أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع البنك التجاري الدولى قافلة طبية موسعة لطلاب مدرسة العرب والنجاجرة بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، ضمن فعاليات مبادرة «لمصر.. نبني أجيالا».

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية .

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

يُذكر، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.