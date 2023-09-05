هيئة تعليم الكبار: محو الأمية واجب وطني ومسؤولية قومية

أكد الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن محو الأمية واجب وطني ومسؤولية قومية، بهدف التغلب على هذه الآفة الاجتماعية.

مصر قادرة على تجاوز كل التحديات

وقال «ناصف»، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على شاشة «سي بي سي»، إن التنمية في الجمهورية الجديدة تتم بالتوازي بين كل الملفات.

وشدد على أن مصر قادرة على تجاوز كل التحديات الاجتماعية، وقضية السكان تتشابك مع قضية الأمية، والدولة في الجمهورية الجديدة تبنت المدخل التنموي، ومصر تستطيع التغلب على كل التحديات بمزيد من التشبيك والتضافر.