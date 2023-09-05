رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

هيئة تعليم الكبار: محو الأمية واجب وطني ومسؤولية قومية

كتب:

أحمد شوقي
11:08 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
تجمعات محو الأمية لتعليم الكبار - أرشيفية

تجمعات محو الأمية لتعليم الكبار - أرشيفية

أكد الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن محو الأمية واجب وطني ومسؤولية قومية، بهدف التغلب على هذه الآفة الاجتماعية.

مصر قادرة على تجاوز كل التحديات

وقال «ناصف»، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على شاشة «سي بي سي»، إن التنمية في الجمهورية الجديدة تتم بالتوازي بين كل الملفات.

وشدد على أن مصر قادرة على تجاوز كل التحديات الاجتماعية، وقضية السكان تتشابك مع قضية الأمية، والدولة في الجمهورية الجديدة تبنت المدخل التنموي، ومصر تستطيع التغلب على كل التحديات بمزيد من التشبيك والتضافر.

اقرأ المزيد:

حكاية عاملة نظافة تحلم بشهادة محو الأمية.. «بتشتغل 11 ساعة يوميا»

ختام فعاليات الأسبوع التدريبي17 من مبادرة محو الأمية الرقمية بالبحيرة

«رياضة» الإسكندرية تشارك في امتحانات محو الأمية ضمن مشروع «المصريون يتعلمون»

مبادرة «محو الأمية» بالتنسيقية تبحث تعزيز التعاون مع محافظة بني سويف
بقلم أحمد شوقي