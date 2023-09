العالم في يوم.. فيضانات تضرب 3 دول وتخلِّف 5 قتلى (فيديو)

ضربت عواصف شديدة، أمس الثلاثاء، اليونان وتركيا وبلغاريا المجاورة، ما تسبب في فيضانات عارمة أدت إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل، من بينهم 2 من المصطافين اللذين جرفتهما السيول بموقع تخييم في شمال غرب تركيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأمريكية «أسوشيتد برس».

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، إن 4 أشخاص آخرين فقدوا بعد أن اجتاحت الفيضانات موقع المخيم في مقاطعة كيركلاريلي بالقرب من الحدود مع بلغاريا، وقال إن نحو 12 من المصطافين كانوا في الموقع عندما ضربت الفيضانات المنطقة.

وصرح يرليكايا، عبر تطبيق إكس المعروف سابقا باسم تويتر، بأن فرق البحث عثرت على جثتين، في حين تبحث فرق الانقاذ عن المفقودين الأربعة الآخرين.

وأظهرت لقطات تليفزيونية رجال الإنقاذ وهم يحملون فتاة صغيرة وشخصًا بالغًا إلى بر الأمان من المياه التي وصلت إلى ارتفاع الخصر في بعض المناطق، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في أضرار كبيرة وأجبرت السلطات على إغلاق طريق رئيسي.

وفي اليونان، حظرت الشرطة حركة المرور في بلدة فولوس بوسط البلاد ومنطقة بيليون الجبلية القريبة وجزيرة سكياثوس السياحية، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في وفاة شخص واحد على الأقل، وتسببت في سيول أدت إلى جرف السيارات.

وقالت إدارة الإطفاء إن رجلاً قُتل بالقرب من فولوس عندما انهار جدار وسقط عليه، وجرى الإبلاغ عن فقدان 5 أشخاص، جرفتهم مياه الفيضانات.

وأرسلت السلطات تنبيهات عبر الهواتف المحمولة في عدة مناطق أخرى بوسط اليونان، وسلسلة جزر سبوراديس وجزيرة إيفيا لتحذير الناس من الحد من تحركاتهم في الهواء الطلق، وفاضت مجاري المياه على ضفتيها وجرفت السيارات إلى البحر في منطقة بيليون، في حين أغلقت الانهيارات الصخرية الطرق وجرف جسر صغير وتعرضت العديد من المناطق لانقطاع الكهرباء.

