تساقط أمطار خفيفة وتحذير من موجة حارة.. الصيف والخريف يجتمعان في سبتمبر

طقس صيفي مائل للخريف نعيشه في تلك الأيام مع قرب انتهاء فصل الصيف، حيث تتساقط الأمطار على بعض المناطق بينما تتعرض أخرى لموجات حر قادمة، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس الآن، مشيرة إلى أنه يستمر ظهور تكونات السحب المنخفضة، والتي نتج عنها تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، طبقا لآخر صور الأقمار الصناعية.

تساقط أمطار على عدة مناطق

وحول مدى إمكانية وصول الأمطار إلى القاهرة الكبرى، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنها لا تصل إلى العاصمة، مشيرة إلى أن مطروح والسلوم هما أكثر المدن المتأثرة بالأمطار، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

«الأرصاد» تحذر من موجه حارة تضرب البلاد

ورغم تساقط الأمطار إلا أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من موجة حارة تضرب البلاد يوم الأربعاء، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي على كافة الأنحاء، لتصل إلى 46 على بعض الأقاليم.

حالة الطقس غدا

وبشكل عام فإن حالة الطقس غدا، يكون حار رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون ليلا معتدل الحرارة والرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وترتفع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 5-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية